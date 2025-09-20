Visite du colombier de Poilly-sur-Serein Le colombier Poilly-sur-Serein

Visite du colombier de Poilly-sur-Serein 20 et 21 septembre Le colombier Yonne

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le colombier de Poilly-sur-Serein.

En parfait état (boulin, échelle tournante), il fut construit au XVIIe siècle. Dans la cour du colombier se tiendra une exposition sur les trois fermes construites à l’extérieur du village (origine et histoire), illustrée de photos anciennes et actuelles. Une buvette sera proposée dans la cour du colombier (mairie du village).

Le colombier 46 rue d’En Bas, 89310 Poilly-sur-Serein Poilly-sur-Serein 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Dans le haut de la rue d’En Bas, à l’angle de la rue du Moulin, il existait une maison seigneuriale, vraisemblablement une dépendance du château. Certains de ces bâtiments datant du XVIIe siècle ont été mutilés mais sont encore existants et abritent la mairie et l’école communale. On peut aussi voir dans la cour un important colombier récemment restauré et qui a retrouvé ses dispositions d’origine et son échelle tournante. Il date de la même époque que les bâtiments et est classé au titre des Monuments historiques. parking sur place.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Association Compagnons du Serein