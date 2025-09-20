Visite du complexe de la CGT à Montreuil Complexe de la CGT Montreuil

Visite du complexe de la CGT à Montreuil 20 et 21 septembre Complexe de la CGT Seine-Saint-Denis

Outil d’inscription à venir.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Le complexe de la CGT à la Porte de Montreuil ouvre en 1982. Conçu par les architrectes Claude Le Goas et Serge Lana, il constitue un bel exemple d’architecture structuraliste : une vaste nappe proliférante doit permettre des échanges constants et un maximum de flexibilité autour du vaste patio climatique.

Visites assurées par la CGT.

Complexe de la CGT 263 rue de Paris 93100 Montreuil Montreuil 93100 Bas-Montreuil – République Seine-Saint-Denis Île-de-France

Visite commentée