Visite du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, hôtel de Région à Besançon, Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté – site de Besançon, Besançon

Informations pratiques

Visite du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, hôtel de Région à Besançon Dimanche 20 septembre, 13h30 Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté – site de Besançon Doubs

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Des vestiges archéologiques à la salle Edgar Faure, en passant par la salle Victor Hugo, découvrez le patrimoine de l’hôtel de Région à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

La construction du parking souterrain du Conseil régional a donné lieu, en 1989 et 1990, à deux campagnes de fouilles archéologiques qui ont mis au jour d’importants vestiges de l’époque romaine, dont une partie de l’aqueduc qui approvisionnait la ville de Besançon en eau potable, les vestiges d’un théâtre du premier siècle après J.-C., ainsi qu’une mosaïque dont la datation se situerait entre les années 160 et 190.

De 13h30 à 18h, découvrez ce patrimoine en visite libre et/ou en famille à l’aide d’un livret-jeu.

Des visites guidées sont proposées à 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30.

Le service inventaire et patrimoine de la Région animera un stand pour découvrir de façon ludique ses missions et le patrimoine régional qu’il étudie.

Une exposition sur les Femmes d’exception sera proposée afin de mettre en lumière notre matrimoine et de découvrir le portrait de 10 femmes qui ont marqué l’histoire régionale. Visite libre de 13h30 à 18h.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté – site de Besançon 4 square Castan, 25000 Besançon Besançon 25000 Centre-Chapelle des Buis Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Des vestiges archéologiques à la salle Edgar Faure, en passant par la salle Victor Hugo, découvrez le patrimoine de l’hôtel de Région à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

© A. Thomas/Région Bourgogne-Franche-Comté