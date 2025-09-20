Visite du conservateur du château de Tarascon Place du Château de Tarascon Tarascon

Visite du conservateur du château de Tarascon 20 et 21 septembre Place du Château de Tarascon Bouches-du-Rhône

Réservation au 04 90 91 01 93, jauge limitée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Parcourez l’histoire du château du roi René et celle de ses hôtes. Découvrez les expositions sur la vie de ce monument d’exception et de l’illustre roi René et vivez la vie de château à travers la nouvelle exposition La mode au Moyen Âge.

Place du Château de Tarascon Le château, 13150 Tarascon Tarascon 13150 Centre Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Hervé Hôte