Visite du conservatoire du Grand Belfort Henri Dutilleux Conservatoire à rayonnement départemental Henri Dutilleux Belfort

Visite du conservatoire du Grand Belfort Henri Dutilleux Samedi 20 septembre, 09h00, 14h00 Conservatoire à rayonnement départemental Henri Dutilleux Territoire de Belfort

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement le conservatoire Henri-Dutilleux de Belfort.

Le conservatoire du Grand Belfort Henri-Dutilleux est un service public qui a pour mission d’assurer la formation artistique des amateurs et des futurs professionnels.

Établissement spécialisé d’enseignement artistique classé « Conservatoire à Rayonnement Départemental », le conservatoire est placé sous le contrôle pédagogique du ministère de la Culture.

Il accueille près de 1 500 élèves répartis dans 50 disciplines dispensées par 85 enseignants en musique, danse et théâtre.

Équipement culturel de premier plan sur le Grand Belfort, le conservatoire, conçu par l’architecte Dominique Coulon, a ouvert ses portes en 2015 et possède un auditorium de 140 places, un amphithéâtre de 75 places ainsi qu’un grand studio de danse.

Conservatoire à rayonnement départemental Henri Dutilleux 1 rue Paul Koepfler 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

© Eugeni Pons