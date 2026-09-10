Visite du Conservatoire du Patrimoine Automobile et Militaire, Conservatoire du Patrimoine automobile et militaire – COPAM, Garchizy

Informations pratiques

Visite du Conservatoire du Patrimoine Automobile et Militaire Dimanche 20 septembre, 09h00 Conservatoire du Patrimoine automobile et militaire – COPAM Nièvre

2000

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le Conservatoire du patrimoine automobile et militaire ouvre ses portes pour une journée dédiée à la découverte et à la valorisation de véhicules anciens et de pièces historiques. Les visiteurs pourront parcourir les différentes collections, admirer des automobiles et véhicules militaires emblématiques et en apprendre davantage sur leur histoire, leur restauration et leur préservation. Stands, conférences et food trucks seront présents.

Des échanges avec les passionnés et membres de l’association permettront également de mieux comprendre le travail réalisé autour de la sauvegarde de ce patrimoine. Une journée conviviale et culturelle pour petits et grands, placée sous le signe de la découverte, de l’histoire et de la passion automobile et militaire.

Conservatoire du Patrimoine automobile et militaire – COPAM 353 rue Georges Merat, 58600 Garchizy Garchizy 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté http://www.copam-nevers.fr Le Conservatoire, créé le 17 juin 2021, est naturellement un réceptacle de véhicules anciens (marques fondatrices prestigieuses telles que Panhard, Renault, Berliet). Doté d’une centaine de véhicules, il fait l’objet de l’intérêt croissant de collectionneurs de véhicules anciens souhaitant préserver leurs collections de la dispersion.

Loin d’être figé dans le temps et dans l’espace, il se veut être un pont solide entre les époques, un espace dédié à la technologie et à l’innovation, ou encore un lien tangible entre le passé et le présent du véhicule militaire et civil. Espace balisé faisant office de parking.

# Description de l’événement

© Camille PAGEAULT