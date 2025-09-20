Visite du Conservatoire Pina Bausch de Montreuil Conservatoire Pina-Bausch Montreuil

Visite du Conservatoire Pina Bausch de Montreuil Conservatoire Pina-Bausch Montreuil samedi 20 septembre 2025.

Visite du Conservatoire Pina Bausch de Montreuil 20 et 21 septembre Conservatoire Pina Bausch Seine-Saint-Denis

Jauge de 25 personnes par créneau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite architecturale de l’étonnante école de musique et de danse de Montreuil construite en entre 1968 et 1976 par l’architecte Claude Le Goas au coeur de la rénovation urbaine de la Croix de Chavaux.

Primé au concours des plus beaux ouvrages de construction métallique dès sa livraison, le conservatoire est une réalisation singulière, alliant innovation typologique et technologique. Le bâtiment est rouvert en octobre 2024 après des travaux de rénovation. Les visites architecturales dans le cadre des Journées européennes du patrimoine permettent de découvrir les particularités de cet édifice.

Conservatoire Pina Bausch 13 avenue de la Résistance 93100 Montreuil Montreuil 93100 Étienne-Marcel – Chanzy Seine-Saint-Denis Île-de-France

Visite commentée