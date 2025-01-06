Visite du Couvent de la Tourette Éveux

lundi 6 janvier 2025.

Visite du Couvent de la Tourette

760 Route de la Tourette Éveux Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-01-06

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-01-06 2025-07-01 2025-09-01

La Tourette est un couvent de renommée mondiale, bâti par Le Corbusier au milieu du XXème siècle, qui est rapidement devenu un haut lieu de l’architecture moderne. Visites commentées pour groupes sur réservation (tous publics).

760 Route de la Tourette Éveux 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes accueil@couventdelatourette.fr

English : Couvent de la Tourette

La Tourette convent was designed by Le Corbusier at the end of the 1950s. It is now a historical monument occupied by a community of some ten Dominican monks devoted to coordinating visits and encouraging onsite meetings and exchanges.

German : Couvent de la Tourette

La Tourette ist ein weltberühmtes Kloster, das Mitte des 20. Jahrhunderts von Le Corbusier erbaut wurde und schnell zu einer Hochburg der modernen Architektur wurde. Kommentierte Besichtigungen für Gruppen nach vorheriger Anmeldung (alle Altersgruppen).

Italiano : Couvent de la Tourette

La Tourette è un convento di fama mondiale costruito da Le Corbusier a metà del XX secolo, che è diventato rapidamente una mecca dell’architettura moderna. Visite guidate per gruppi su prenotazione (tutti i pubblici).

Espanol : Couvent de la Tourette

La Tourette es un convento de renombre mundial construido por Le Corbusier a mediados del siglo XX, que se convirtió rápidamente en la meca de la arquitectura moderna. Visitas guiadas para grupos previa concertación (todos los públicos).

