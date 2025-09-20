Visite du département des restaurateurs du patrimoine à Aubervilliers Ancienne manufacture d’allumettes, actuellement siège de la Documentation française Aubervilliers

Visite du département des restaurateurs du patrimoine à Aubervilliers Ancienne manufacture d’allumettes, actuellement siège de la Documentation française Aubervilliers samedi 20 septembre 2025.

Les sept ateliers de restauration sont ouverts au public : sculpture, mobilier, peinture, arts textiles, arts du feu, arts graphiques et livre, photographie.

Accès libre au laboratoire de recherche et à la bibliothèque.

Exposition des meilleures épreuves du concours « restaurateur du patrimoine ».

Ancienne manufacture d’allumettes, actuellement siège de la Documentation française 124 Rue Henri Barbusse, 93300 Aubervilliers, France Aubervilliers 93300 Paul Bert Seine-St-Denis Île-de-France En 1874, la compagnie générale des allumettes chimiques rachète une fabrique d’allumettes. En 1900, la direction générale des manufactures de l’Etat décide de reconstruire entièrement le site. Le chantier est confié à l’ingénieur Guerquin. D’autres bâtiments seront construits en 1914, 1937, 1956 et 1957. L’usine ferme en 1962 et est reprise par les services techniques de la Documentation Française en 1967. Le site est le dernier témoin des manufactures d’allumettes sur la région parisienne. La dernière cheminée non tronquée est entourée de bâtiments à structure métallique hourdis de briques polychromes.

Visite libre

