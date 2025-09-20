Visite du dépôt de bus Synchro Mobilités Synchro Bus Chambéry

Visite du dépôt de bus Synchro Mobilités Samedi 20 septembre, 14h00, 15h30 Synchro Bus Savoie

Sur inscription à partir du 1er septembre, limité à 14 personnes, à partir de 10 ans. Durée 1h. Privilégiez le bus ou le vélo car il y a peu de places de parking. Prévoir une bouteille d’eau si les températures extérieures sont élevées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Transdev Grand Chambéry, gestionnaire du réseau de bus de l’agglomération chambérienne, propose aux visiteurs de découvrir l’organisation de l’exploitation du réseau ainsi que le service technique.

Venez en bus ou en vélo !

Synchro Bus 18 avenue des Chevaliers Tireurs Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 68 73 73 https://www.synchro-bus.fr/ Centre technique et d'exploitation des bus de Synchro Ligne 2 et 4, arrêt École du stade / ligne 4, arrêt Chevaliers Tireurs / ligne C, arrêt Piscine du Stade

Yseult Baudouin/Synchro Mobilités