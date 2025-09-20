visite du dépôt du Chemin de Fer Touristique du Vermandois Chemin de fer touristique du Vermandois Saint-Quentin

visite du dépôt du Chemin de Fer Touristique du Vermandois Samedi 20 septembre, 14h00 Chemin de fer touristique du Vermandois Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Le Chemin de Fer Touristique du Vermandois (CFTV) vous propose de découvrir des locomotives à vapeur et autres matériels historiques sauvegardés par l’association.

Chemin de fer touristique du Vermandois Zone industrielle – 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France 0323670500 http://cftv.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 67 05 00 »}]

