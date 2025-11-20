Visite du Digital Experience Center de Châtillon SIEMENS DEC Châtillon Châtillon

Visite du Digital Experience Center de Châtillon Jeudi 20 novembre, 15h30 SIEMENS DEC Châtillon Hauts-de-Seine

Début : 2025-11-20T15:30:00+01:00 – 2025-11-20T17:00:00+01:00

Fin : 2025-11-20T15:30:00+01:00 – 2025-11-20T17:00:00+01:00

Plongez au cœur de l’industrie du futur lors d’une visite immersive d’environ 1h30, du Digital Experience Center de Siemens à Châtillon.

À travers un parcours guidé et des démonstrations concrètes, venez explorer les coulisses de Siemens !

Au programme : présentation de la stratégie digitale de Siemens, immersion dans l’univers des jumeaux numériques – ces répliques virtuelles qui révolutionnent la conception et la production industrielle, démonstrations autour de la simulation et de la gestion du cycle de vie produit, ou encore découverte d’une maquette d’aile d’avion illustrant la puissance des données en temps réel.

Une expérience unique pour comprendre comment Siemens met la donnée au service de la performance, de l’innovation et de la durabilité !

SIEMENS DEC Châtillon 107 av République, 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France

Entrez dans l’industrie du futur : une immersion inédite au Digital Experience Center Siemens de Châtillon. Visite Visite interactive

Siemens