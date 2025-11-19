Visite du Digital Expérience Center de Saclay Cea Paris-Saclay Saclay

Visite du Digital Expérience Center de Saclay Mercredi 19 novembre, 09h30 Cea Paris-Saclay Essonne

« Les usines sont un véritable terrain de sport moderne où les équipes rivalisent d’ingéniosité pour gagner le match de la compétitivité ! »

Venez découvrir au cours de cette visite guidée de notre DEC de Saclay, comment l’industrie se transforme. Explorez des démonstrations immersives de robots collaboratifs, d’automates intelligents, d’IA industrielle ou encore de cybersécurité et d’applications mobiles qui transforment les usines en environnements ultra-connectés.

Cette visite vous permettra de comprendre comment les nouvelles technologies façonnent l’industrie et offrent aux jeunes générations les clés pour construire un futur innovant et compétitif !

Cea Paris-Saclay D36, 91190 Saclay, France Saclay 91190 Essonne Île-de-France olivier.riou@siemens.com aimie.dumery@siemens.com

Plongez dans le futur de l’industrie au Digital Experience Center de Siemens à Saclay : robots intelligents, IA, cybersécurité, automates et technologies immersives redéfinissent les usines de demain. Visite technologie

Siemens