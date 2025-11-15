Visite du Dixmude, le porte-hélicoptères amphibie Quai du J4 Marseille 2e Arrondissement

Visite du Dixmude, le porte-hélicoptères amphibie

Samedi 15 novembre 2025 de 10h à 16h. Quai du J4 Espanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 16:00:00

2025-11-15

Escale marseillaise du Dixmude, inscrivez-vous pour une visite exceptionnelle le 15 novembre.

Le porte-hélicoptères amphibie Dixmude fait escale à Marseille du 14 au 16 novembre 2025.



Le samedi 15 près de 1 500 personnes pourront visiter gratuitement et après inscription, le filleul de la Ville de Marseille.



Visite du Dixmude

Samedi 15 novembre de 10h à 16h

Ancré au quai J4 Esplanade Gisèle Halimi (2e)

Attention pièce d’identité obligatoire



► (inscription gratuite et obligatoire)





En effet, depuis le 13 janvier 2017 Marseille est marraine de ce bâtiment de la Marine nationale, dont une coursive porte le nom de Pythéas. Il est aussi l’un des symboles du lien entre le Bataillon de marins-pompiers de Marseille et son armée de rattachement, dont il est la plus grande unité.



Le Dixmude (L 9015) et ses missions

En service actif depuis juillet 2012, le porte-hélicoptères amphibie (PHA) Dixmude est un bâtiment de combat polyvalent et endurant, conçu pour agir loin et longtemps. Véritable plateforme interarmées, il assure des missions de projection de forces avec des capacités amphibies et aéromobiles, et dispose d’un hôpital embarqué, d’une zone état-major et d’une capacité d’accueil de 450 militaires en complément de l’équipage.



Doté d’un large rayon d’action, il mène aussi des missions de présence à la mer et de coopération. À l’instar des deux autres PHA (Tonnerre (L 9014) et Mistral (L 9013)) en service dans la Marine, il accueille régulièrement l’École d’application des officiers de Marine et participe au déploiement opérationnel qui s’effectue dans des zones d’intérêt pour la France.



Basé à Toulon, d’une longueur de 199 mètres et d’un déplacement de 21 600 tonnes, il est armé par 202 marins.



Quelques exemples des dernières missions



Équipé pour être transformé en bateau hospitalier avec une structure de soins pouvant assurer des opérations de chirurgie et possédant des lits d’hospitalisation, il était positionné au large de la bande de Gaza en novembre et décembre 2023. Il a servi d’hôpital au profit de la population évacuée.



En novembre 2024, il participait à l’exercice régional de sécurité maritime GANo2 qui a réuni 16 nations riveraines du golfe de Guinée et 9 nations partenaires.



Il fait partie de la mission Jeanne d’Arc qui complète la formation des officiers de la Marine nationale et peut également procéder à des missions d’évacuations de ressortissant grâce à sa capacité d’accueil.





Le saviez vous ?



Les porte-hélicoptères amphibie (PHA) font parties des plus gros bâtiments de la marine après le porte-avions Charles de Gaulle.



La plateforme de 6 400 m2, dispose de 6 plots de poser pour les hélicoptères.



Grâce à son radier, un bassin intérieur de 60 mètres de long et capable d’être immergé de plusieurs mètres par enfoncement du bâtiment, le porte-hélicoptères amphibie (PHA) accueille deux types de navires permettant la récupération des véhicules de combat en pleine mer avec les soldats et l’acheminent vers des zones de débarquement de faible profondeur. Ces mêmes navires sont ensuite stockés dans le radier pendant les liaisons du PHA.



Sa dernière visite à Marseille remonte aux 15 et 16 septembre 2018 à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine. Il était encore un bâtiment de projection et de commandement (BPC), mais les caractéristiques de cette dénomination ne lui permettaient pas d’intégrer alors la Force de réaction de l’OTAN, ni de participer à des missions de maintien de la paix sous mandat de l’ONU ou encore dans le cadre de l’Union européenne. Désormais, ses fonctions de PHA en font un bâtiment opérationnel pour ces types de missions.



Les porte-hélicoptères amphibies peuvent accueillir la quasi-totalité des modèles de véhicules de combat de l’armée de Terre. Du petit véhicule 4X4 jusqu’à un escadron complet de chars Leclerc soit 13 blindés.



Bâtiments polyvalents, les porte-hélicoptères amphibies (PHA) sont capables de mener, sous faible préavis, des opérations de gestion de crise, de transport ou encore d’évacuation sanitaire et de soutien médical par des moyens amphibies et aéromobiles, en pouvant intégrer à bord, selon la mission, des éléments de forces (interarmées interalliés) et sanitaires (militaires –civils).



Le porte-hélicoptères amphibie (PHA) en chiffres



Longueur 199 m

Largeur 32 m

Déplacement 21 500 tonnes

Vitesse 19 nœuds (35 km/h)

Équipage 177 marins + état-major embarqué et 400 à 900 soldats

Des missions spécifiques



Commandement et projection de forces aéromobiles et amphibies ;

Transport opérationnel ;

Soutien médical ;

École d’application des officiers de Marine. .

Quai du J4 Espanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Dixmude’s stopover in Marseilles, sign up for an exceptional visit on November 15.

German :

Marseiller Zwischenstopp der Dixmude, melden Sie sich für einen außergewöhnlichen Besuch am 15. November an.

Italiano :

Lo scalo di Dixmude a Marsiglia, iscrivetevi alla visita speciale del 15 novembre.

Espanol :

La escala de Dixmude en Marsella, apúntese a una visita especial el 15 de noviembre.

