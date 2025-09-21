Visite du domaine de Kerat Manoir de Kerat Arradon

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Le domaine de Kerat et le château de Kerran vous ouvrent leurs portes

Manoir de Kerat 5 impasse de Kerat, 56610 Arradon Arradon 56610 Morbihan Bretagne https://www.manoirdekerat.com/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090982;https://www.arradon.com/Decouvrir-Arradon/Patrimoine/Patrimoine-culturel/Patrimoine-architectural [{« type »: « email », « value »: « accueil.mairie@arradon.fr »}] Le Manoir de Kerat est une demeure noble dont le rez-de-chaussée remonte probablement au Xème siècle et dont la surélévation menée par le Seigneur Redoret date des années 1390. Vers 1480, grâce au mariage purement stratégique de Perrine Redoret, dame de Kerhat, avec Jean d’Arradon, Seigneur de Keran, les deux Seigneuries sont installées à Keran et le regroupement des terres est immédiatement effectué. Le statut de Kerat va passer de Seigneurie à Manoir.

Mairie d’Arradon