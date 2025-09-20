Visite du domaine de Kerminy Kerminy Rosporden

Visite du domaine de Kerminy Samedi 20 septembre, 14h00 Kerminy Finistère

Gratuité jeunes et minima sociaux, prix libre (conseillé 5 €) par personne.

Visite libre du domaine, ponctuée de temps accompagnés :

14h : visite historique par un guide de l’association du patrimoine local, HPPR – Histoire et patrimoine du pays de Rosporden.

15h-16h : parcours d’art sonore contemporain dans le parc botanique, la chapelle et le lavoir du site.

16h-17h : présentation du projet culturel par l’équipe du lieu.

Kerminy Kerminy, 29140 Rosporden Rosporden 29140 Kernével Finistère Bretagne 0666659631 https://kerminy.org Ancienne seigneurie devenue « tiers-lieu agriculturel ».

Une résidence autonome d’artistes côtoie une micro-ferme maraîchère expérimentale dans un ancien parc botanique de 12,5 ha. Un parcours artistique PARK dans le paysage se renouvelle chaque saison, en libre accès les samedis. parking dans l’allée d’arrivée du domaine

@(n)-Kerminy