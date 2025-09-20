Visite du domaine de La Tenaille Domaine de La Tenaille Saint-Sigismond-de-Clermont

Visites gratuites.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La Tenaille se compose d’une abbatiale du XIIe siècle, d’un château de la fin du XVIIIe siècle et de deux bâtiments agricoles hors normes.

L’ensemble a beaucoup souffert de manque d’entretien et va être totalement restauré et aménagé dans les toutes prochaines années.

Vous pourrez visiter le parc et faire le tour de l’étang et de ses îles. Vous pourrez également pénétrer dans l’église et admirer l’ensemble des bâtiments (de l’extérieur uniquement pour cette année).

Domaine de La Tenaille Chemin de la tuilerie, 17240 Saint-Sigismont-de-Clermont Saint-Sigismond-de-Clermont 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0698054209 La tenaille se compose d’une abbatiale du XIIeme siècle, d’un château de la fin du XVIIIeme siècle et de deux bâtiments agricoles hors normes.

© Seguin Pierre