Visite du domaine de Meudon Les jardins du Musée D’Art et d’Histoire de Meudon Meudon

Visite du domaine de Meudon 20 et 21 septembre Les jardins du Musée D’Art et d’Histoire de Meudon Hauts-de-Seine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Visite-promenade à la découverte du Domaine national de Meudon. Rendez-vous place Jules Janssen à 15h, puis visite guidée de l’extérieur et l’intérieur de l’Orangerie, fin du circuit au Musée d’art et d’histoire de Meudon pour voir les œuvres et les maquettes.

En partenariat avec le Comité de Sauvegarde des Sites de Meudon.

Gratuit – Durée : 1h30

Les jardins du Musée D’Art et d’Histoire de Meudon 11 rue des Pierres 92190 Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France

Musée d’art et d’histoire de Meudon