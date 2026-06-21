Bourg-Blanc

Visite du Domaine de Pellan, ferme ludique et récréative

Lieu-dit Pellan Bourg-Blanc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21 17:30:00

Date(s) :

2026-06-21 2026-06-28

Le Domaine de Pellan vous invite à une parenthèse nature au cœur du Finistère. Cette mini-ferme pédagogique est un véritable havre de paix pour les amoureux des animaux, petits et grands.

Lors de votre visite, découvrez de nombreuses espèces dans le respect de leur bien-être poules, canards, oies, dindes, paon, chèvres et chèvres miniatures, âne, lapins… Observez-les évoluer, approchez-les en douceur, et profitez de moments privilégiés pour les caresser, les brosser ou simplement les admirer. Des ateliers interactifs permettent également aux enfants de participer et de nourrir les animaux.

Le domaine propose aussi un espace de loisirs convivial pour toute la famille

Jeux en bois traditionnels (jeux d’adresse, puzzles géants, labyrinthes…)

Structures gonflables pour s’amuser en toute sécurité

Espaces pique-nique et coin détente

Un lieu idéal pour une sortie en famille, entre nature, découverte et moments de partage. .

Lieu-dit Pellan Bourg-Blanc 29860 Finistère Bretagne +33 6 28 68 26 84

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English :

L’événement Visite du Domaine de Pellan, ferme ludique et récréative Bourg-Blanc a été mis à jour le 2026-06-18 par OT PAYS DES ABERS