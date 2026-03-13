Visite du Domaine des Pommes d’Armor Domaine des Pommes d’Armor Guitté

Visite du Domaine des Pommes d’Armor

Domaine des Pommes d’Armor 25B Lieu-dit Les Tertres Guitté Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:00:00

fin : 2026-04-03 18:45:00

Date(s) :

2026-04-03

Le domaine des Pommes d’Armor est une cidrerie implantée sur la commune de Guitté, dans la vallée de la Rance, le long de la retenue de Rophémel.

Le domaine transforme les pommes de ses vergers afin d’élaborer des cuvées de cidre, de jus de pomme et de vinaigre de cidre.

Le ramassage s’effectue à la main au sol, de fin de septembre à décembre. Les pommes sont ensuite laissées plusieurs semaines en palox bois après ramassage pour un murissement optimal au moment du pressage.

Les variétés pour chaque cuvée sont sélectionnées pour être assemblées avant pressage.

Les pommes sont triées et lavées avec soin avant d’être pressées lentement dans notre pressoir.

Elaboration de cidres de qualité, en prise de mousse naturelle sur levures indigènes (levures de la pomme) mais aussi de jus de pomme et de vinaigre de cidre.

En conversion vers l’agriculture biologique.

La visite se déroule en trois parties

La première partie est la présentation du verger et de la chaine de pressage avec des explications sur les différentes variétés de pomme, les méthodes de récolte puis la méthode de pressage.

La seconde partie de la visite se déroule dans le bâtiment de la cuverie avec des explications sur la transformation des jus, la fermentation, les méthodes de travail lors de la transformation.

Enfin la dernière partie est la présentation de la gamme de produit avec dégustation.

Informations pratiques

Durée 45 min environ

Gratuit pour les moins de 18 ans

Visite guidée en langue française. Le guide peut s’adapter et faire des traductions en anglais.

Réservation dans les bureaux d’information de Dinan, Saint-Jacut-de-la-Mer, Saint-Cast-le Guildo, Sables d’Or les Pins ou directement en ligne en cliquant sur réserver .

Domaine des Pommes d’Armor 25B Lieu-dit Les Tertres Guitté 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 80 60 38 86

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English :

L’événement Visite du Domaine des Pommes d’Armor Guitté a été mis à jour le 2026-03-13 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme