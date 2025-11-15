VISITE DU DOMAINE DES PRÉS LASSES

Parking en face du 9 rue du Château Autignac Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Visite des vignes et de la Cave du Domaine des Prés Lasses à partir de 9h00, suivi d’une dégustation des vins.

.

Parking en face du 9 rue du Château Autignac 34480 Hérault Occitanie +33 6 31 68 16 82

English :

Visit the vineyards and cellar of Domaine des Prés Lasses from 9:00 am, followed by a wine tasting.

German :

Besichtigung der Weinberge und des Weinkellers der Domaine des Prés Lasses ab 9.00 Uhr, gefolgt von einer Weinprobe.

Italiano :

Visita ai vigneti e alla cantina del Domaine des Prés Lasses a partire dalle 9.00, seguita da una degustazione di vini.

Espanol :

Visite los viñedos y la bodega del Domaine des Prés Lasses a partir de las 9 de la mañana, seguida de una degustación de vinos.

L’événement VISITE DU DOMAINE DES PRÉS LASSES Autignac a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT AVANT-MONTS