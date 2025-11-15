VISITE DU DOMAINE DES PRÉS LASSES Autignac
Parking en face du 9 rue du Château Autignac Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Visite des vignes et de la Cave du Domaine des Prés Lasses à partir de 9h00, suivi d’une dégustation des vins.
Parking en face du 9 rue du Château Autignac 34480 Hérault Occitanie +33 6 31 68 16 82
English :
Visit the vineyards and cellar of Domaine des Prés Lasses from 9:00 am, followed by a wine tasting.
German :
Besichtigung der Weinberge und des Weinkellers der Domaine des Prés Lasses ab 9.00 Uhr, gefolgt von einer Weinprobe.
Italiano :
Visita ai vigneti e alla cantina del Domaine des Prés Lasses a partire dalle 9.00, seguita da una degustazione di vini.
Espanol :
Visite los viñedos y la bodega del Domaine des Prés Lasses a partir de las 9 de la mañana, seguida de una degustación de vinos.
