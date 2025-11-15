Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

VISITE DU DOMAINE DES PRÉS LASSES Autignac

VISITE DU DOMAINE DES PRÉS LASSES

VISITE DU DOMAINE DES PRÉS LASSES Autignac samedi 15 novembre 2025.

VISITE DU DOMAINE DES PRÉS LASSES

Parking en face du 9 rue du Château Autignac Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15

Date(s) :
2025-11-15

Visite des vignes et de la Cave du Domaine des Prés Lasses à partir de 9h00, suivi d’une dégustation des vins.
  .

Parking en face du 9 rue du Château Autignac 34480 Hérault Occitanie +33 6 31 68 16 82 

English :

Visit the vineyards and cellar of Domaine des Prés Lasses from 9:00 am, followed by a wine tasting.

German :

Besichtigung der Weinberge und des Weinkellers der Domaine des Prés Lasses ab 9.00 Uhr, gefolgt von einer Weinprobe.

Italiano :

Visita ai vigneti e alla cantina del Domaine des Prés Lasses a partire dalle 9.00, seguita da una degustazione di vini.

Espanol :

Visite los viñedos y la bodega del Domaine des Prés Lasses a partir de las 9 de la mañana, seguida de una degustación de vinos.

L’événement VISITE DU DOMAINE DES PRÉS LASSES Autignac a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT AVANT-MONTS