Visite du domaine d’Haslach Domaine de Haslach Munster

Visite du domaine d’Haslach 20 et 21 septembre Domaine de Haslach European Collectivity of Alsace

Rendez-vous sur le parking du domaine 5 minutes avant le début de la visite. Durée : 1h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Christian Hagenstein, propriétaire de l’ancien sanatorium, vous fait découvrir de l’intérieur ce site emblématique de Munster à travers une visite guidée passionnante.

Domaine de Haslach 19 Rte de Haslach, 68140 Munster Munster 68140 European Collectivity of Alsace Grand Est Niché à 670 mètres d'altitude, le domaine de Haslach est un balcon ouvert sur la vallée de Munster. Son exposition plein sud vous permettra de profiter de ses grandes terrasses ou de partir à la découverte des richesses de son environnement.

Au cœur de son parc de 6 hectares, le bâtiment de cet ancien sanatorium entièrement réhabilité devient un lieu de séjour haut de gamme, totalement repensé pour reconnecter l’homme à la nature. L’offre d’hébergement se compose d’appartements au design contemporain dans la résidence, d’écolodges avec terrasses disséminés dans le vaste parc et de cabanes perchées dans les arbres. Une offre de services complète, éco-responsable, 100 % confort et bien-être (spa et wellness), ainsi que des activités en lien avec la nature, permettent de vivre des expériences authentiques et durables.

Journées européennes du patrimoine 2025

