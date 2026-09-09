Visite du domaine du Clos des Vignes du Maynes, Clos des Vignes du Mayne, Cruzille

Informations pratiques

Visite du domaine du Clos des Vignes du Maynes 19 et 20 septembre Clos des Vignes du Mayne Saône-et-Loire

Dégustation au caveau sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Le Clos des Vignes du Maynes vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Vous pourrez faire une randonnée en autonomie, aidés d’un plan et profiter d’une dégustation au caveau, sur réservation uniquement.

Plus d’informations : www.vignes-du-maynes.com

Clos des Vignes du Mayne 429 rue des Moines, 71260 Cruzille Cruzille 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 33 20 15 https://www.vignes-du-maynes.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 33 20 15 »}, {« type »: « email », « value »: « info@vignes-du-maynes.com »}] [{« link »: « http://www.vignes-du-maynes.com »}] Le Clos des Vignes du Maynes est inscrit dans la dynamique bourguignonne de cadastrage des parcelles par les moines. Son origine remonte à l’an 910, date de création de l’abbaye de Cluny par le Duc d’Aquitaine. Propriété des seigneurs du château de Cruzille, le domaine a ensuite appartenu à cinq générations de paysans avant d’être racheté en 1952 par Pierre et Jeanne Guillot.

Dès le début, Pierre et après lui, son fils Alain, ont décidé de faire les vins en agriculture biologique, sans produit chimique, sans désherbant, sans insecticide et sans soufre. Julien a rejoint le domaine en 1998 qu’il a fait passer en agriculture biodynamique. Le Clos n’a jamais connu la chimie et a toujours été cultivé dans le plus grand respect de la terre depuis ses origines. Sur réservation uniquement.

Le Clos des Vignes du Maynes vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Vous pourrez faire une randonnée en autonomie, aidés d’un plan et profiter d’une dégustation au…

© Clos des Vignes du Maynes