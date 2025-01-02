Visite du Domaine Giboin Giboin Vignoble Cherves-Richemont
Visite du Domaine Giboin
Visite du Domaine Giboin
Giboin Vignoble 3 l'Hermitage Cherves-Richemont Charente
Début : Vendredi 2025-01-02
fin : 2025-12-29
2025-01-02 2025-05-01 2025-09-16
Visite et dégustation Nous vous accueillons sur rendez-vous pour une visite de l’ensemble du domaine, avec Théophile ou Pierre-Louis, en commençant par les vignes, puis la vinification, la distillerie, le vieillissement…
+33 5 45 83 24 58 contact@giboincognac.com
English : Visit to Domaine Giboin
Tasting Tour: On appointment we welcome you for a guided tour of the entire property, starting with the vineyard, wine-making process, distillation, aging and blending processes and a tasting of 2 pineaux and 2 cognacs at the end. The tour will be led by Théophile or Pierre-Louis.
German :
Besichtigung und Verkostung: Wir empfangen Sie nach Vereinbarung für eine Besichtigung des gesamten Weinguts mit Théophile oder Pierre-Louis, beginnend mit den Weinbergen, dann die Weinbereitung, die Destillerie, die Reifung…
Italiano :
Visite e degustazioni: vi accogliamo su appuntamento per una visita dell’intera tenuta, con Théophile o Pierre-Louis, a partire dalle vigne, poi la vinificazione, la distilleria, l’invecchiamento…
Espanol :
Con cita previa le damos la bienvenida para una visita guiada de toda la propiedad, comenzando con el viñedo, el proceso de elaboración del vino, la destilación, el envejecimiento y los procesos de mezcla y una degustación de 2 pineaux y 2 coñacs al final. El tour será dirigido por Théophile o Pierre-Louis.
