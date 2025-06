VISITE DU DOMAINE PRES LASSES Autignac 21 juin 2025 07:00

Hérault

Parking en face du 9 rue du Château Autignac Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Tour d’horizon complet du complet en commençant par une visite des vignes, puis de la cave, et bien sûr une dégustation de quelques vins pour finir.

Parking en face du 9 rue du Château

Autignac 34480 Hérault Occitanie +33 6 31 68 16 82

English :

A complete overview, starting with a tour of the vineyards, then the cellar, and of course a tasting of some of the wines to finish.

German :

Vollständige Tour d’Horizon des Vollständigen, beginnend mit einem Besuch der Weinberge, dann des Weinkellers und natürlich einer Weinprobe zum Abschluss.

Italiano :

Una panoramica completa della tenuta, a partire da un tour dei vigneti, seguito da una visita alla cantina e, naturalmente, da una degustazione di alcuni vini.

Espanol :

Una visión completa de la finca, empezando por un recorrido por los viñedos, seguido de una visita a la bodega y, por supuesto, una degustación de algunos de los vinos.

