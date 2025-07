VISITE DU DOMAINE PRÉS LASSES Autignac

Parking en face du 9 rue du Château Autignac Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

2025-07-19

Tour d’horizon du domaine des Prés Lasses à 9h, en démarrant par une visite des vignes, puis de la cave, en finissant par une dégustation des vins.

Parking en face du 9 rue du Château Autignac 34480 Hérault Occitanie +33 6 31 68 16 82

English :

Tour of the Prés Lasses estate at 9am, starting with a tour of the vineyards, then the cellar, and ending with a wine tasting.

German :

Tour d’horizon durch die Domaine des Prés Lasses um 9 Uhr, beginnend mit einer Besichtigung der Weinberge, dann des Weinkellers, endend mit einer Weinprobe.

Italiano :

Visita della tenuta di Prés Lasses alle 9.00, a partire dalla visita delle vigne, seguita dalla visita della cantina e dalla degustazione dei vini.

Espanol :

Recorrido por la finca Prés Lasses a las 9:00 h, comenzando con una visita a las viñas, seguida de una visita a la bodega y terminando con una degustación de vinos.

