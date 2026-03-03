VISITE DU DOMAINE PRÉS LASSES Autignac

VISITE DU DOMAINE PRÉS LASSES

26 Avenue de la Liberté Autignac Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Visite des vignes, de la cave, puis dégustation.

26 Avenue de la Liberté Autignac 34480 Hérault Occitanie +33 6 31 68 16 82

English :

Visit the vineyards and cellar, followed by a tasting session.

