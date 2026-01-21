Visite du domaine viticole Domaine Poncereau de Haut Épargnes

Visite du domaine viticole Domaine Poncereau de Haut

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-31

fin : 2026-09-14

Date(s) :

2026-03-31 2026-04-01

Découvrez notre métier de vigneron indépendant et la passion qui nous anime à travers nos activités œnotouristiques. Guidés par le vigneron ou en autonomie entre les parcelles, approchez le vignoble charentais, ses cépages et ses secrets…

1 Poncereau de Haut Épargnes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 73 63 contact@vin-benassy.fr

English :

Discover our profession as independent winegrowers and the passion that drives us through our ?notouristic? activities. Guided by the winemaker or on your own, discover the vineyards of the Charente region, its grape varieties and its secrets?

