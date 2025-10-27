Visite du Domaine viticole Leprince à Bourg-Achard Bourg-Achard

Visite du Domaine viticole Leprince à Bourg-Achard Bourg-Achard lundi 27 octobre 2025.

Visite du Domaine viticole Leprince à Bourg-Achard

1 Rue des Canadiens Bourg-Achard Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-27 10:00:00

fin : 2025-10-27 11:30:00

Date(s) :

2025-10-27

Visite du domaine viticole et dégustation de vin à Bourg-Achard. La visite commencera par un parcours dans les vignes pour être au plus proche des cultures puis vous pourrez voir le laboratoire d’Axelle où se passe la transformation et l’élaboration finale. La visite s’achèvera par une dégustation de vin.

Durée environ 1h30

30 participants maximum

Tarif 10€ par adulte, gratuit pour les de 18 ans

Partiellement accessible aux PMR .

1 Rue des Canadiens Bourg-Achard 27310 Eure Normandie +33 6 45 48 74 53 officedetourisme@roumoiseine.fr

English : Visite du Domaine viticole Leprince à Bourg-Achard

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite du Domaine viticole Leprince à Bourg-Achard Bourg-Achard a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme Roumois Seine en Normandie