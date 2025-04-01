Visite du domaine viticole Les Hauts de Talmont 12, Avenue de l’Estuaire Talmont-sur-Gironde

Début : 2025-04-01 10:00:00

fin : 2025-06-30 19:00:00

2025-04-01 2025-07-01 2025-09-01

Les Hauts de Talmont est un vignoble créé en 2003 qui s’étend sur 7,2 ha de vignes plantées en colombard et en merlot sur la falaise de Talmont-sur-Gironde.

12, Avenue de l’Estuaire 12 avenue de l’Estuaire Talmont-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 67 17 17 com@leshautsdetalmont.com

English :

Les Hauts de Talmont is a vineyard created in 2003, covering 7.2 hectares of vines planted with colombard and merlot on the cliffs of Talmont-sur-Gironde.

German :

Les Hauts de Talmont ist ein 2003 angelegter Weinberg, der sich über 7,2 ha Weinberge erstreckt, die mit Colombard und Merlot bepflanzt sind und auf den Klippen von Talmont-sur-Gironde liegen.

Italiano :

Les Hauts de Talmont è stato creato nel 2003 e si estende su 7,2 ettari di vigneti coltivati a colombard e merlot sulle scogliere di Talmont-sur-Gironde.

Espanol :

Les Hauts de Talmont se creó en 2003 y abarca 7,2 hectáreas de viñedos plantados con colombard y merlot en los acantilados de Talmont-sur-Gironde.

