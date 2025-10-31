Visite du domaine viticole Maison Savinaud Corme-Écluse

Visite du domaine viticole Maison Savinaud Corme-Écluse vendredi 31 octobre 2025.

Visite du domaine viticole Maison Savinaud

3 rue des Brandes Corme-Écluse Charente-Maritime

Visite et dégustation au cœur du Chai !

Venez découvrir toute la richesse du terroir et les secrets de fabrication de la Maison Savinaud, propriété familiale depuis plusieurs générations, située à une dizaine de kilomètres de la Côte de Beauté.

3 rue des Brandes Corme-Écluse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 60 79 24 savinaud.fabrice@wanadoo.fr

English :

Visit and tasting in the heart of the winery!

Come and discover the richness of the terroir and the secrets of production at Maison Savinaud, a family estate for several generations, located just ten kilometers from the Côte de Beauté.

German :

Besichtigung und Verkostung im Herzen des Weinkellers!

Entdecken Sie den Reichtum des Terroirs und die Geheimnisse der Herstellung des Hauses Savinaud, das sich seit mehreren Generationen im Familienbesitz befindet und etwa zehn Kilometer von der Côte de Beauté entfernt liegt.

Italiano :

Visita e degustazione nel cuore della cantina!

Venite a scoprire la ricchezza del terroir e i segreti di produzione della Maison Savinaud, una tenuta familiare da diverse generazioni, situata a soli dieci chilometri dalla Côte de Beauté.

Espanol :

¡Visita y degustación en el corazón de la bodega!

Venga a descubrir la riqueza del terruño y los secretos de producción de la Maison Savinaud, finca familiar desde hace varias generaciones, situada a tan solo diez kilómetros de la Côte de Beauté.

