Visite du donjon de l’ancienne prison de Chalon-sur-Saône Donjon de l’ancienne prison Chalon-sur-Saône

Visite du donjon de l’ancienne prison de Chalon-sur-Saône Dimanche 21 septembre, 14h00 Donjon de l’ancienne prison Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le service Animation du Patrimoine vous propose de découvrir une ancienne prison située dans une cave voûtée. Celle-ci constituait la base du donjon médiéval à l’époque des ducs de Bourgogne, et fut utilisée dans les différentes formes que prit la prison du XVIe au XIXe siècle.

Transformé en salle de spectacle longtemps désignée comme « L’Arrosoir » et dévolu au jazz, ce lieu accueillera prochainement une nouvelle association musicale, qui se présentera à vous au cours du week-end.

L’ancien Arrosoir renaît de ses cendres pour devenir L’Évadée. Toujours installée dans les magnifiques caves de l’impasse de l’ancienne prison, en plein cœur de la cité chalonnaise, cette salle est maintenant portée par un collectif de 10 personnes, chacune actrice à son niveau de la vie culturelle chalonnaise.

Ce lieu historique de la vie musicale en Bourgogne a pour ambition de proposer une programmation large comprenant du jazz, mais ouvrant aussi ses portes à un large éventail de musique live.

Donjon de l’ancienne prison 11 impasse de l’Ancienne Prison, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

© Christelle Ferreira / Ville de Chalon-sur-Saône