Visite du Donjon de Moncontour Moncontour
Visite du Donjon de Moncontour Moncontour vendredi 1 mai 2026.
Visite du Donjon de Moncontour
Moncontour Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Lieu célèbre de la bataille opposant les protestants aux catholiques de l’armée royale en 1569. Ce donjon du XIème siècle, construit par Foulques Nerra, servait d’avant-poste à Mirebeau et à protéger la citadelle de Loudun.
La vue y est imprenable du haut de ses 25 mètres !
En visite libre limitée par groupe de 10 personnes maximum
La commune de Moncontour fait partie des Stations vertes de France .
Moncontour 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 94 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite du Donjon de Moncontour
L’événement Visite du Donjon de Moncontour Moncontour a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Pays Loudunais