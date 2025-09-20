Visite du Donjon des Seigneurs de Faverges Tour du château de Faverges Faverges

Visite du Donjon des Seigneurs de Faverges Tour du château de Faverges Faverges samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Des documents écrits (historiques et panoramiques) vous seront remis sur place pour faciliter votre visite.

Au sommet, un Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc répondra à vos questions.

Le donjon n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite cependant nous serons à disposition pour répondre à toute question. Une attention particulière est portée aux personnes déficientes auditive, psychique ou visuelle. N’hésitez pas à nous contacter.

Dernière montée à 15h40 le samedi et 17h40 le dimanche

Tour du château de Faverges 293, chemin de la Vie Plaine, 74210 Faverges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Faverges 74210 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 32 45 99 https://www.archeoviuz.fr https://www.facebook.com/pages/Donjon-des-Seigneurs-de-Faverges/310025115707424;https://twitter.com/archeo74210 Le château de Faverges entre officiellement dans l’histoire le 8 décembre 1112. Le premier seigneur connu du lieu se prénomme Berlion. Sa famille, malgré les vicissitudes de l’histoire restera en place jusqu’au XVIe siècle.

Le château actuel a succédé à un premier édifice. De par sa position, ce château a joué un rôle stratégique important notamment dans les conflits opposant la Maison de Savoie à celle de Genève.

Le donjon, plus ancien élément architectural visible de l’ensemble, a été édifié au XIIIe siècle. Il s’agit d’une tour ronde caractéristique des constructions de cette période. Elles ont été popularisées en Savoie sous Pierre II aussi surnommé « le Petit Charlemagne ». Avec la cour et les sous-sols, le tout est inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques (ISMH) depuis 1991.

Les autres bâtiments formant le château ont connu des fortunes diverses au fil de l’histoire (incendies, réfections, adaptation à de nouvelles fonctions).

Gravir les 145 marches qui mènent à la galerie panoramique, c’est partir à la découverte de l’histoire du château et de celle de ses différents propriétaires, prendre conscience de son rôle : dans un premier temps, lieu de pouvoir, puis résidence, lieu à vocation industrielle (manufacture puis soierie), sociale (hôpital militaire, colonie de la croix rouge suisse) et enfin touristique.

C’est aussi s’émouvoir sur un panorama à 360° s’ouvrant sur les montagnes du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, première réserve cynégétique et troisième Géoparc de France (87e mondial), la naissance du massif des Bornes, le bassin de Faverges et des villages alentours.

La lecture de paysage permet d’aborder la formation des reliefs et vallées, l’évolution de l’occupation et des activités humaines et celle de la ville de la Protohistoire à nos jours. Enfin l’histoire naturelle peut être évoquée au travers des « habitants » du Donjon et aussi grâce au Muséum des papillons et insectes du château installé dans l’une de ses ailes et qui présente plus de 5000 espèces dont toute la faune diurne du PNR du Massif des Bauges.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Amis de Viuz-Faverges