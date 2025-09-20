Visite du Donjon Donjon Craponne-sur-Arzon
Visite du Donjon Samedi 20 septembre, 14h00
Réservation obligatoire – Prévoir des chaussures adaptées et une bonne condition physique
Visite et ascension du Donjon de Craponne. Prenez de la hauteur pour découvrir cette tour- porte emblématique de Craponne. La montée est raide. Prévoir des chaussures adaptées et une bonne condition physique. Nombre de place limitées – réservation nécessaire au 04 71 03 23 14
Donjon Rue du Donjon 43500 CRAPONNE SUR ARZON Craponne-sur-Arzon 43500 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 03 23 14
© Mairie de Craponne sur Arzon