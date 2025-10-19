Visite du donjon du château fort, silhouette du quotidien Château fort de Sedan Sedan

Visite du donjon du château fort, silhouette du quotidien Dimanche 19 octobre, 10h00, 11h00, 14h00 Château fort de Sedan Ardennes

gratuit, places limitées : 03 24 27 84 85

Au cœur de la cour du château fort, le donjon médiéval se dresse, tout juste

restauré. Silhouette emblématique de la ville de Sedan, grimpez à l’intérieur

pour y découvrir son histoire.

En 1424, Louis de Braquemont cède la seigneurie de Sedan à Evrard de La Marck, qui construit son château sur l'éperon rocheux, où se trouve déjà un prieuré appartenant à l'abbaye de Mouzon depuis le XIe siècle. La place forte est agrandie et renforcée par les La Marck et les La Tour d'Auvergne. Après le rattachement au royaume de France en 1642, le château est une caserne. Le 26 juin 1958, le conseil municipal de Sedan décide l'acquisition du château fort au prix symbolique de 1000 anciens francs suite au départ de l'Armée. Le château devient propriété de la commune le 20 septembre 1960. Le 4 janvier 1965, le château-haut et ses quatre bastions sont classés au titre des monuments historiques. Des fouilles, des restaurations et des aménagements permettent d'ouvrir le Musée du château forte 1979. En 1995, est inauguré un Historium et en 2004 un hôtel-restaurant. Le parcours de visite est renouvelé en juin 2013 et en 2022-2024 par un délégataire de service public.

©Service du Patrimoine / Ville de Sedan