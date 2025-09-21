Visite du faubourg Montmélian Place d’Italie Chambéry

Visite du faubourg Montmélian Place d’Italie Chambéry dimanche 21 septembre 2025.

Sur inscription à partir du 5 septembre sur www.chambery.fr

Long alignement de maisons sur la route d’Italie, le faubourg Montmélian conserve des traces des nombreux couvents et auberges qui le jalonnaient. Son église moderne abrite des vitraux dus à Arcabas.

RDV place d’Italie, Chambéry

