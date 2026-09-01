Visite du fort fort de bessoncourt Bessoncourt
samedi 19 septembre 2026 · fort de bessoncourt · Bessoncourt
Informations pratiques
Bessoncourt
Visite du fort
fort de bessoncourt 19 Rue des Magnolias Bessoncourt Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
VISITE DECOUVERTE GUIDEE INTERIEURE ET EXTERIEURE DU FORT DE 45 MN
VIDEOS DIDACTIQUES DE PRESENTATION DU FORT
MAQUETTES DONT PLAN RELIEF DU FORT DE 2.50 X 1.50M
EXPOSITION DU SYSTEME DE FORTIFICATION SERE DE RIVIERES
VENTE OUVRAGES DE REFERENCE DU FORT DE BESSONCOURT REDIGE PAR CHRISTIANE GOSSET TOME 1 ET TOME 2 .
fort de bessoncourt 19 Rue des Magnolias Bessoncourt 90160 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 61 85 04 assoc.fort.bessoncourt@gmail.com
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English : Visite du fort
L’événement Visite du fort Bessoncourt a été mis à jour le 2026-08-31 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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