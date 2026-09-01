UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bessoncourt

Visite du fort fort de bessoncourt Bessoncourt

samedi 19 septembre 2026 · fort de bessoncourt · Bessoncourt

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
fort de bessoncourt
Adresse
19 Rue des Magnolias
Ville
90160 Bessoncourt
Département
Territoire de Belfort
Tarif
Gratuit Gratuit

Bessoncourt

Visite du fort

fort de bessoncourt 19 Rue des Magnolias Bessoncourt Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

VISITE DECOUVERTE GUIDEE INTERIEURE ET EXTERIEURE DU FORT DE 45 MN
VIDEOS DIDACTIQUES DE PRESENTATION DU FORT
MAQUETTES DONT PLAN RELIEF DU FORT DE 2.50 X 1.50M
EXPOSITION DU SYSTEME DE FORTIFICATION SERE DE RIVIERES
VENTE OUVRAGES DE REFERENCE DU FORT DE BESSONCOURT REDIGE PAR CHRISTIANE GOSSET TOME 1 ET TOME 2   .

fort de bessoncourt 19 Rue des Magnolias Bessoncourt 90160 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 61 85 04  assoc.fort.bessoncourt@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite du fort

L’événement Visite du fort Bessoncourt a été mis à jour le 2026-08-31 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Bessoncourt (Territoire de Belfort)