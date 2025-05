Visite du Fort Condé – Charlemont Givet, 14 juin 2025 07:00, Givet.

Ardennes

Visite du Fort Condé Charlemont 1 route de Charlemont Givet Ardennes

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

Au départ de Charlemont, vous prendrez la route avec un guide vers la double caponnière qui vous mènera à l’ouvrage avancé. La visite vous permettra de découvrir l’intérêt de ce site dans la défense de la place forte avec sa redoute creusée a même le roc, sa poudrière, ses fossés et sa galerie de tir. Visite guidée en français uniquement. Départ depuis l’espace d’accueil/snack de Charlemont à 17h. Merci de vous présenter au bâtiment d’accueil 15mn avant le début de la visite. Prévoir de bonnes chaussures. Sur réservation https://www.charlemont.fr Durée moyenne de l’activité 1h30

.

Charlemont 1 route de Charlemont

Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 56 96 87 contact@charlemont.fr

English :

Departing from Charlemont, you’ll take a guided tour of the double caponier, which leads to the advanced fortification. The visit will reveal the importance of this site in the defense of the stronghold, with its rock-cut redoubt, powder magazine, ditches and firing gallery. Guided tour in French only. Departure from the Charlemont reception/snack area at 5pm. Please arrive at the reception building 15 minutes before the start of the tour. Please bring good shoes. By reservation: https://www.charlemont.fr Average duration of activity: 1h30

German :

Von Charlemont aus machen Sie sich mit einem Führer auf den Weg zur doppelten Kaponniere, die Sie zu dem vorgeschobenen Werk führt. Bei der Besichtigung erfahren Sie mehr über die Bedeutung dieses Ortes für die Verteidigung der Festung mit seiner in den Fels gehauenen Schanze, seinem Pulvermagazin, seinen Gräben und seiner Schießgalerie. Die Führung findet nur auf Französisch statt. Abfahrt am Empfangs-/Imbissbereich von Charlemont um 17 Uhr. Bitte finden Sie sich 15 Minuten vor Beginn der Führung im Empfangsgebäude ein. Bringen Sie gutes Schuhwerk mit. Mit Reservierung: https://www.charlemont.fr Durchschnittliche Dauer der Aktivität: 1,5 Stunden

Italiano :

Partendo da Charlemont, prenderete la strada con una guida fino al doppio caponiere, che vi condurrà alla fortificazione avanzata. Durante la visita, scoprirete l’importanza di questo sito nella difesa della roccaforte, con la sua ridotta scavata nella roccia, la sua polveriera, i suoi fossati e la sua galleria di tiro. Visita guidata solo in francese. Partenza dall’area di accoglienza/snack di Charlemont alle ore 17.00. Si prega di arrivare alla reception 15 minuti prima dell’inizio della visita. Si prega di portare scarpe buone. Su prenotazione: https://www.charlemont.fr Durata media dell’attività: 1h30

Espanol :

Saliendo de Charlemont, tomará el camino con un guía hasta la doble caponera, que le conducirá a la fortificación avanzada. Durante la visita, descubrirá la importancia de este emplazamiento en la defensa de la plaza fuerte, con su reducto excavado en la roca, su polvorín, sus fosos y su galería de tiro. Visita guiada sólo en francés. Salida de la recepción de Charlemont a las 17h. Se ruega llegar al edificio de recepción 15 minutos antes del comienzo de la visita. Se ruega llevar buen calzado. Con reserva: https://www.charlemont.fr Duración media de la actividad: 1h30

L’événement Visite du Fort Condé Givet a été mis à jour le 2025-05-11 par Ardennes Tourisme