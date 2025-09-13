Visite du Fort de la Conchée Saint-Malo

Fort de la Conchée Saint-Malo

13 septembre 2025

2025-09-14

2025-09-13 2025-09-14

Ce vaisseau amiral de la baie de Saint-Malo, le Fort de la Conchée sera exceptionnellement ouvert le samedi 19 juillet ainsi que le week-end du 13 septembre.

Venez découvrir ce lieu emblématique qu’est le Fort de la Conchée, situé en pleine mer à 3 miles de St Malo, accessible par Bateau-Taxi ou votre propre embarcation.

Entrée payante (10€ par personne) en payant votre « obole » vous contribuerez à la restauration de ce monument exceptionnel ! (pas de réservation nécessaire pour la visite du Fort)

Les réservations auprès des Sociétés de Taxi de Dinard et St Malo sont indispensables

Captain Taxi 06 81 00 90 66

Albatros Lines 07 82 18 31 15

Emeraude Emotions 06 23 73 39 56

Bateaux rouges 07 69 40 38 40

Echappée Malouine 06 85 49 34 03

L’accès difficile au Fort n’est malheureusement pas envisageable pour les personnes à mobilité réduite. Les visites avec enfants en bas âge sont fortement déconseillés et nos amis les chiens ne sont pas acceptés.

L’Association se réserve la possibilité d’annuler cette manifestation si les conditions météorologiques étaient défavorables.

Dans tous les cas, la Compagnie du Fort de la Conchée se dégage de toute responsabilité en cas d’accident. .

Fort de la Conchée Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne

