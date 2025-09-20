Visite du fort de la Justice Fort de la Justice Belfort

Visite du fort de la Justice 20 et 21 septembre Fort de la Justice Territoire de Belfort

Sur inscription | Chaussures adaptées recommandées.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Depuis 2020, l’association Les Jardins du fort de la Justice a investi un lieu emblématique du patrimoine belfortain pour y créer des jardins accueillant des artistes.

Et si de grands maîtres de la peinture des XIXe et XXe siècles avaient rejoint les troupes du fort de la Justice, comment auraient-ils été inspirés par ces lieux ?

C’est la proposition artistique de Victoria Scotto, à la croisée du temps, des arts et de la technologie.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, des visites guidées seront proposées pour présenter l’histoire du fort, le projet de jardins et les œuvres de Victoria Scotto.

Fort de la Justice Porte du Vallon, 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté Depuis le début de l'année, l'association Les jardins du fort de la Justice sort peu à peu l'édifice militaire de l'oubli. L'extérieur du site, qui était envahi par la végétation, a peu à peu été nettoyé. L'objectif, à terme, est de créer des jardins et d'accueillir les artistes locaux pour mettre en valeur ce patrimoine jusqu'alors délaissé. Érigé en 1831 à partir du calcaire trouvé sur les lieux, ce fort peut accueillir jusqu'à 400 hommes ainsi qu'une vingtaine de canons. Celui-ci répondait à une urgence : la protection de la ville suite aux sièges de 1813, 1814 et 1815. Il occupait le flanc nord-est du camp retranché. C'est en 1842, avec la construction de la porte du Vallon, qu'il va être relié au fort de la Miotte, tout proche. accès passerelle, parking Bauer.

© Victoria Scotto