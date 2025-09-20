Visite du fort de l’OTAN, ouvrage G Fort de l’OTAN Belfort

Visite du fort de l’OTAN, ouvrage G Fort de l’OTAN Belfort samedi 20 septembre 2025.

Sur inscription | Prévoir des chaussures et vêtements adaptés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

C’est en 1953, en pleine Guerre froide que se construit au Salbert à Belfort, un centre de détection de la défense aérienne du territoire, l’« ouvrage G ».

Situé à 80 mètres sous terre dans le mont Salbert, ce lieu unique est encore sous le secret défense aujourd’hui.

Grâce à l’association A.T.O.M.E.S., découvrez le premier musée dédié à la Guerre froide en France et participez à une visite guidée d’1h30 pour plonger dans l’histoire de cette période fascinante.

Fort de l'OTAN D4, 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté http://www.ouvrage-g.com

© Association Atomes