Visite du fort de Petite-Synthe Fort de Petite-Synthe Dunkerque

Visite du fort de Petite-Synthe 20 et 21 septembre Fort de Petite-Synthe Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Découverte du fort et des soldats en garnison avec supports vidéo. Découverte de la Télégraphie, de l’ambulance, de la cuisine, de la tourelle à éclipse et de son observatoire cuirassé, du tir au canon de casemate …

Fort de Petite-Synthe 210 Rue Raymond Telly – 59640 Dunkerque Dunkerque 59640 Dunkerque Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 75 89 80 24 »}, {« type »: « email », « value »: « hispasec@free.fr »}]

Hispasec