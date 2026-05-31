Visite du fort de Pugey, Fort de Pugey, Pugey
Visite du fort de Pugey, Fort de Pugey, Pugey samedi 19 septembre 2026.
Visite du fort de Pugey Samedi 19 septembre, 14h00 Fort de Pugey Doubs
Prévoir bonne chaussures et vêtements chauds (10°C à 12°C)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Assistez à une visite guidée de cet ouvrage souterrain, unique en France. Il a été construit entre 1890 et 1892 pour prolonger vers le sud la défense de la place de Besançon.
Fort de Pugey 25720 Pugey Pugey 25720 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06 84 75 38 66 Ce fort enterré datant de 1892 a été construit pour prolonger la défenses de la place de Besançon vers le sud. Parking sur le site à 750 m au bout d’un chemin empierré | Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements chauds (température 12°C) | Non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Assistez à une visite guidée de cet ouvrage souterrain, unique en France. Il a été construit entre 1890 et 1892 pour prolonger vers le sud la défense de la place de Besançon.
© Jean Nuninger