Visite du fort de Pugey, Fort de Pugey, Pugey

Visite du fort de Pugey Samedi 19 septembre, 14h00 Fort de Pugey Doubs

Prévoir bonne chaussures et vêtements chauds (10°C à 12°C)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Assistez à une visite guidée de cet ouvrage souterrain, unique en France. Il a été construit entre 1890 et 1892 pour prolonger vers le sud la défense de la place de Besançon.

Fort de Pugey 25720 Pugey Pugey 25720 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06 84 75 38 66 Ce fort enterré datant de 1892 a été construit pour prolonger la défenses de la place de Besançon vers le sud. Parking sur le site à 750 m au bout d’un chemin empierré | Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements chauds (température 12°C) | Non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Assistez à une visite guidée de cet ouvrage souterrain, unique en France. Il a été construit entre 1890 et 1892 pour prolonger vers le sud la défense de la place de Besançon.

© Jean Nuninger