Visite du Fort Desaix Fort Desaix Fort-de-France

Visite du Fort Desaix Fort Desaix Fort-de-France samedi 20 septembre 2025.

Visite du Fort Desaix 20 et 21 septembre Fort Desaix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T21:00:00

Samedi 20 et dimanche 21 septembre, les Forces armées aux Antilles vous ouvrent leurs portes dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine !

Venez découvrir le Fort Desaix, un lieu emblématique de la Martinique construit au XVIIIème siècle à près de 146 m d’altitude !

Il constitue aujourd’hui la plus imposante fortification de type Vauban en Martinique !

Au cours d’une visite guidée de 1h00, venez en apprendre plus sur cet édifice ainsi que sur l’histoire et les missions du 33ème régiment d’infanterie de Marine et découvrir ces lieux habituellement fermés au public : douves du fort, prison, salle d’honneur du régiment, …

Nous vous y attendons nombreux !

Conditions d’Accès :

• Accès gratuit ;

• Dans le cadre de l’organisation des Journées du Patrimoine sur un site classé à caractère militaire, les données collectées lors de votre inscription seront transmises aux autorités compétentes. Ces informations pourront faire l’objet d’une vérification par les services de l’État. Merci de vous munir d’une pièce d’identité pour la visite (carte d’identité, permis de conduire) ou d’un passeport en cours de validité ainsi que d’un visa (visiteurs étrangers hors Union Européenne).

• Présentation numérique ou papier du billet ;

• Il est conseillé de se munir de chaussures fermées (pas de sandales ou tongs) et d’eau ;

• Attention : le parcours proposé n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite ou aux poussettes et landaus ;

• Animaux de compagnie non admis ;

• Visite d’une durée d’environ 1h00 ;

• Se présenter 5 à 10 minutes avant le début de chaque visite ;

• VISITEURS EXTÉRIEURS : Entrée à pied par le portail situé du côté de l’hôpital de Clarac (pas de stationnement à l’intérieur de l’enceinte militaire) ;

• VISITEURS MEMBRE DU MINISTÈRE DES ARMÉES (MINARM) OU DE LA FAMILLE D’UN RESSORTISSANT MINARM DÉTENANT UN LAISSEZ-PASSER POUR LE FORT DESAIX : Rendez-vous sur la Place d’armes du 33ème RIMa en passant par l’entrée principale Blandy (route de Redoute) ;

• Inscription obligatoire sur le site bizouk.com : https://www.bizouk.com/events/details/journees-europeennes-du-patrimoine-2025/108161

• IMPORTANT : une réservation nominative par personne (adultes et enfants à dissocier).

• Clôture des inscriptions mardi 16 septembre à 18h00.

Les Forces Armées aux Antilles vous souhaitent une agréable visite !

Fort Desaix Route de Redoute 97200 Fort-de-France Fort-de-France 97200 Martinique [{« type »: « link », « value »: « https://www.bizouk.com/events/details/journees-europeennes-du-patrimoine-2025/108161 »}] [{« link »: « https://www.bizouk.com/events/details/journees-europeennes-du-patrimoine-2025/108161 »}] https://www.bizouk.com/events/details/journees-europeennes-du-patrimoine-2025/108161 Le Fort Desaix constitue aujourd’hui la plus imposante fortification de type Vauban en Martinique. L’édifice comporte 34 bâtiments intra-muros ainsi que plusieurs bastions et trois demi-lunes extérieures dont la plus imposante mesure 90 mètres à la base. Le Fort Desaix demeure le siège du commandement supérieur des forces armées aux Antilles et du 33e régiment d’infanterie de marine. Sa construction est initiée en 1765 par la France pour augmenter le système défensif de la capitale de l’île « Fort Royal ». Nommé « Fort Bourbon » en 1772, il se nommera ensuite « Fort de la Convention » en 1793 puis Fort Desaix en 1802 en hommage au général Louis Charles Antoine Desaix, tué lors de la bataille de Marengo. Il sera pris à deux reprises par les Anglais, non pas par la force mais à l’issue d’un long siège, en 1794 et 1809 et sera renommé « Fort George ». Il revient définitivement à la France en 1814. Durant la Seconde Guerre mondiale, le fort abrite 286 tonnes d’or de la Banque de France. VL nécessaire. Présentation d’une pièce d’identité obligatoire.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre, les Forces armées aux Antilles vous ouvrent leurs portes dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine !

FAA