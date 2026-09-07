Visite du Fort Driant, Fort Driant, Ars-sur-Moselle

Informations pratiques

Visite du Fort Driant 19 et 20 septembre Fort Driant Moselle

Modalités : Inscription uniquement par mail, à l’adresse amicalefortdriant@gmail.com

Sous réserve de places disponibles.

Date limite d’inscription le 16 septembre 2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir un siècle d’histoire au travers d’un parcours aérien et la visite d’une caserne entièrement restaurée où l’accent est mis sur le côté humain et où vous découvrirez les visages des hommes et les histoires de ceux qui ont combattu sur le fort.

Fort Driant Rue du Fort, 57130 Ars-sur-Moselle Ars-sur-Moselle 57130 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « amicalefortdriant@gmail.com »}] Construit à la fin du XIXème siècle, le Fort Driant fait partie de la ceinture fortifiée de Metz. Une centaine de membres œuvrent à la sauvegarde du fort et partagent plus d’un siècle de son histoire.

Venez découvrir un siècle d’histoire au travers d’un parcours aérien et la visite d’une caserne entièrement restaurée où l’accent est mis sur le côté humain et où vous découvrirez les visages des et…

© Amicale du Fort Driant