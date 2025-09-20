Visite du FORT DU MONT-ALBAN Fort du Mont-Alban Nice

Non accessible aux PMR. Enfant sous la responsabilité d’un adulte. Bus n° 33, direction Mont Boron, arrêt « Chemin du fort » puis 5 min de marche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Rendez-vous devant l’entrée du fort

Visites commentées de l’un des derniers témoins du passé militaire de Nice.

Départ : toutes les 30 min.

Fort du Mont-Alban Route du Fort du Mont Alban, 06000 Nice, France Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur La propriété du fort (anciennement propriété de l'Etat, ministère de la culture) a été transférée à la commune le 13 mars 2008.

Journées européennes du patrimoine 2025

