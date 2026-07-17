Visite du Fort Henriot à Bruyères-et-Montbérault, Fort Henriot de Bruyères-et-Montbérault, Bruyères-et-Montbérault

Informations pratiques

Visite du Fort Henriot à Bruyères-et-Montbérault 19 et 20 septembre Fort Henriot de Bruyères-et-Montbérault Aisne

Accès gratuit / jauge limitée à 30 personnes par session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Venez découvrir ce fort Séré de Rivières, parfait exemple d’architecture militaire due à Séré de Rivières à la fin du XIXe siècle…

Fort Henriot de Bruyères-et-Montbérault Rue de la Batterie, 02860 Bruyères Bruyères-et-Montbérault 02860 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 09 43 52 99 »}]

Venez découvrir ce fort Séré de Rivières, parfait exemple d’architecture militaire due à Séré de Rivières à la fin du XIXe siècle…

© Bruno Chartier