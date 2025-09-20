Visite du Fort Saint-André, forteresse royale entre Mont-Ventoux et Alpilles Fort Saint-André Villeneuve-lès-Avignon

Visite du Fort Saint-André, forteresse royale entre Mont-Ventoux et Alpilles Fort Saint-André Villeneuve-lès-Avignon samedi 20 septembre 2025.

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le Fort Saint-André de Villeneuve-Lez-Avignon

Découvrez le fort Saint-André, ancienne forteresse royale située à la frontière entre le royaume de France et la Provence, face au palais des papes à Avignon.

Fort Saint-André 57A rue Montée du Fort, 30400 Villeneuve-Lez-Avignon Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie 04 90 25 45 35 http://www.fort-saint-andre.fr/ Un rôle stratégique et symbole du pouvoir royal : Le Fort commandité par Philippe le Bel au XIIIe siècle et réalisé sous Jean le Bon dans les années 1360. Situé à la frontière avec le Saint-Empire romain germanique et à proximité de la résidence des papes à Avignon.

Le fort jouait un rôle essentiel, abritant une garnison permanente, une cour de justice et une prison qui conserve encore aujourd’hui les graffiti des détenus des XVIIIe et XIXe siècles. Cependant, après 1480 et le rattachement de la Provence au Royaume de France, son rôle stratégique fut remis en question. Des soldats occupèrent néanmoins le site jusqu’en 1792.

