Visite du Fort Saint-Louis Fort Saint-Louis Fort-de-France

Visite du Fort Saint-Louis Fort Saint-Louis Fort-de-France samedi 20 septembre 2025.

Visite du Fort Saint-Louis 20 et 21 septembre Fort Saint-Louis Martinique

Accès gratuit sur inscription en ligne obligatoire | Inscription sur site possible Se munir d’une pièce d’identité (carte d’identité, permis de conduire) OU d’un passeport en cours de validité + visa (pour les visiteurs étrangers hors Union Européenne)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T22:00:00

Le site le plus CANON de Martinique vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Les Samedi 20 et Dimanche 21 Septembre 2025, de 9h à 16h (dernieres admissions) , laissez-vous conter l’histoire de cette forteresse, qui surplombe la baie de Fort-de-France classée parmi les plus belles au monde.Sur le parcours des guides en itinérance sont à votre disposition pour vous livrer les secrets de ce monument classé historique.

PROGRAMME sous réserve de modifications

Visite libre avec étapes commentées sur itinéraire balisé – Tourisme Terres du Centre Martinique

Exposition et atelier- Association archéologie petites Antilles / Service régional de l’archéologie (DAC Martinique) et l’Institut national de recherches archéologiques préventives

Stand du Carbet des Sciences – CCSTI Martinique

Stand de recrutement Marine nationale, Gendarmerie et Armée de terre

Stand Entraide Marine

Stand et Balade en mer, Société nationale de sauvetage en mer – 5€

Boutique de la Base Navale et Buvette

CONFERENCES

Samedi 20

10h « L’histoire et les techniques du Fort Saint-Louis » & “Les moyens et les missions de la Marine nationale »

11h Conférence de l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives

14h « L’histoire et les techniques du Fort Saint-Louis » & “Les moyens et les missions de la Marine nationale »

15h Conférence de l’Association Archéologique Petites Antilles

Dimanche 21

10h « L’histoire et les techniques du Fort Saint-Louis » & “Les moyens et les missions de la Marine nationale »

11h Conférence de l’Association Archéologique Petites Antilles

14h « L’histoire et les techniques du Fort Saint-Louis » & “Les moyens et les missions de la Marine nationale »

15h Conférence de l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives

MODALITES D’INSCRIPTION ET D’ACCES

Accès gratuit sur inscription * obligatoire https://my.weezevent.com/fort-st-louis-jep-2025 – Inscription sur site possible

Se munir d’une pièce d’identité * (carte d’identité, permis de conduire) OU d’un passeport en cours de validité + visa * (pour les visiteurs étrangers hors Union Européenne)

Billet nominatif * valable toute la journée (9h-16h), à présenter (version papier ou numérique) à l’entrée, Voûte Du Parquet (porte du pont-levis)

INFOS PRATIQUES

Visite libre et gratuite

Itinéraire bis accessible aux personnes à mobilité réduite (voir modalités à l’accueil)

Parcours sans difficulté majeure, comportant des escaliers, pentes, passages étroits et couverts

Chaussures de marche, chapeau, lunettes de soleil et eau fortement recommandés.

Durée moy de visite : env. 1h30 (1,7km)

Animaux de compagnie non admis

Dernières admissions 16h

INFOLINE

Tourisme Terres du Centre Martinique

– 29 rue Victor Hugo, Fort de France

– 2 rue du Bord de mer, Schoelcher

Tel : +596 596 800 070

* Dans le cadre de l’organisation des Journées du Patrimoine sur un site classé à caractère militaire, les données collectées lors de votre inscription seront transmises aux autorités compétentes. Ces informations devront être exactes et pourront faire l’objet d’une vérification par les services de l’État.

Fort Saint-Louis bd chevalier Sainte Marthe Fort-de-France 97200 Martinique Martinique +596 596 800 070 https://terresducentremartinique.fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/fort-st-louis-jep-2025 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1600, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Le site le plus CANON de Martinique vousu00a0ouvre ses portes u00e0 l’occasion des Journu00e9es Europu00e9ennes du Patrimoine. ttLes Samedi 20 etu00a0 Dimanche 21 Septembre 2025, de 9h u00e0 16h (dernieres admissions) , laissez-vous conter l’histoire de cette forteresse, qui surplombe la baie de Fort-de-France classu00e9e parmi lesu00a0plus belles au monde.Sur le parcours des guides en itinu00e9rance sont u00e0 votre disposition pour vous livrer les secrets de ce monument classu00e9 historique. PROGRAMME sous ru00e9serve de modifications tttVisite libre avec u00e9tapes commentu00e9es sur itinu00e9raire balisu00e9 – Tourisme Terres du Centre Martinique tttExposition et atelier- Association archu00e9ologie petites Antilles / Service ru00e9gional de l’archu00e9ologie (DAC Martinique) et l’Institut national de recherches archu00e9ologiques pru00e9ventives tttStand du Carbet des Sciences u2013 CCSTI Martinique tttStand de recrutement Marine nationale, Gendarmerie et Armu00e9e de terre tttStand Entraide Marine tttStand et Balade en mer, Sociu00e9tu00e9 nationale de sauvetage en meru00a0-u00a05u20ac tttBoutique de la Base Navale et Buvette tttu00a0 CONFERENCES ttSamedi 20 ttt10h « Lu2019histoire et les techniques du Fort Saint-Louis » & u201cLes moyens et les missions de la Marine nationale » ttt11h Confu00e9rence de lu2019Institut National de Recherches Archu00e9ologiques Pru00e9ventives ttt14h « Lu2019histoire et les techniques du Fort Saint-Louis » & u201cLes moyens et les missions de la Marine nationale » ttt15h Confu00e9rence de lu2019Association Archu00e9ologique Petites Antilles Dimanche 21 ttt10h « Lu2019histoire et les techniques du Fort Saint-Louis » & u201cLes moyens et les missions de la Marine nationale » ttt11hu00a0 Confu00e9rence de lu2019Association Archu00e9ologique Petites Antilles ttt14h « Lu2019histoire et les techniques du Fort Saint-Louis » & u201cLes moyens et les missions de la Marine nationale » ttt15hu00a0 Confu00e9rence de lu2019Institut National de Recherches Archu00e9ologiques Pru00e9ventives MODALITES Du2019INSCRIPTION ET Du2019ACCES tttAccu00e8s gratuit sur inscription en ligne obligatoireu00a0https://my.weezevent.com/fort-st-louis-jep-2025 – Inscription sur site possible Se muniru00a0du2019une piu00e8ce du2019identitu00e9 *u00a0(carte du2019identitu00e9, permis de conduire) OU du2019un passeport en cours de validitu00e9 + visa * (pour les visiteurs u00e9trangers hors Union Europu00e9enne) Billet nominatif * valable toute la journu00e9e (9h-16h), u00e0 pru00e9senter (version papier ou numu00e9rique) u00e0 l’entru00e9e, Vou00fbte Du Parquet (porte du pont-levis) INFOS PRATIQUES tttVisite libre et gratuite tttItinu00e9raire bis accessible aux personnes u00e0 mobilitu00e9 ru00e9duite (voir modalitu00e9s u00e0 lu2019accueil) tttParcours sans difficultu00e9 majeure, comportantu00a0des escaliers, pentes, passages u00e9troits et couverts tttChaussures de marche, chapeau, lunettes de soleil et eau fortement recommandu00e9s. tttDuru00e9e moy de visite : env. 1h30 (1,7km) tttAnimaux de compagnie non admis tttDerniu00e8res admissions 16h INFOLINE Tourisme Terres du Centre Martiniqueu00a0 ttt29 rue Victor Hugo, Fort de France ttt2 rue du Bord de mer , Schoelcher tttTel : +596 596 800 070 * Dans le cadre de lu2019organisation des Journu00e9es du Patrimoine sur un site classu00e9 u00e0 caractu00e8re militaire, les donnu00e9es collectu00e9es lors de votre inscription seront transmises aux autoritu00e9s compu00e9tentes. Ces informations devront u00eatre exactes et pourront faire lu2019objet du2019une vu00e9rification par les services de lu2019u00c9tat. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « VISITE DU FORT SAINT LOUIS », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_1388841.png », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/fort-st-louis-jep-2025 », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://my.weezevent.com/fort-st-louis-jep-2025 »}] Témoin passionnant de l’histoire de la Martinique et de la fondation de Fort de France, le Fort Saint-Louis vous ouvre ses portes et vous accueille au cœur des remparts et bastions fortifiés. Un circuit chargé d’histoire qui offre un point de vue remarquable sur la baie des Flamands, classée parmi l’une des plus belles du monde

Base navale en activité, siège du haut commandement de la Marine Nationale pour la zone Antilles-Guyane

Le site le plus CANON de Martinique vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Forces Armées aux Antilles